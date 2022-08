Reggio Calabria – Il castello di Condojanni. Storia e restauro

Il 26 agosto alle ore 19.30, nella cornice del castello di Condojanni, a Sant’Ilario dello Jonio (RC), sarà presentato il volume “Il castello di Condojanni. Storia e Restauro”, curato dall’architetto Vincenzo de Nittis (edito da Rubbettino).

Il castello è stato interessato di recente da un primo intervento di restauro delle strutture di epoca normanna: la torre-mastio e la cisterna. I lavori sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno con Decreto del 2018 e sono stati ultimati a novembre 2021. I risultati sono raccolti in questo volume, diviso in due sezioni: la prima dedicata alla Storia, la seconda al Restauro. Nella prima sezione sono illustrati i periodi che hanno interessato l’evoluzione dell’insediamento e della fortificazione sulla rupe. La seconda sezione affronta le metodologie e le tematiche del recupero e illustra le indagini e gli interventi eseguiti. Le testimonianze delle fonti storiche e dei documenti di archivio sono state confrontate con le nuove scoperte. Gli esiti delle ricerche hanno indirizzato le scelte progettuali dell’intervento di restauro architettonico e ne hanno determinato l’evoluzione in corso d’opera. Saranno presenti il Sindaco, avv. Giuseppe Monteleone e la Dott.ssa Giuseppina Princi Vice Presidente del Consiglio della Regione Calabria e Assessore alla Cultura e l’autore del volume, l’Arch. Vincenzo de Nittis. Dei contenuti del volume parleranno il Dott. Fabrizio Sudano Segretario Regionale ad interim del MIC per la Calabria, l’Arch. Rita Cicero Funzionario per la Soprintendenza, l’Arch. Paolo Malara del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, il Prof. Domenico Miriello dell’Università della Calabria e il Prof. Felice Costabile, Ordinario di Diritto Romano e Decano dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.