Reggio Calabria – Giubilo d’oro sacerdotale di monsignor Milito vescovo della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Oggi la diocesi di Oppido Mamertina – Palmi è unita alla diocesi di Rossano – Cariati nel giorno di giubilo per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale del vescovo calabrese Francesco Milito, avvenuta il 12 agosto 1972 nella Cattedrale di Rossano, dove oggi alle ore 18 «per benevola cordiale condiscendenza di S. E. Mons. Maurizio Aloise, il Signore – scrive il vescovo Milito – mi fa la grazia di rivivere nella Concelebrazione Eucaristica il mio Giubileo d’oro sacerdotale».

«Nel suo strato più profondo, ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero, è un dono che supera infinitamente l’uomo. Ognuno di noi sacerdoti lo sperimenta chiaramente in tutta la sua vita». Sono calde le parole che papa Francesco usa per mostrare la gratitudine nei confronti dei sacerdoti, stima e gratitudine giunta anche al vescovo della diocesi di Oppido M – Palmi e condivisa dal clero diocesano, i religiosi e le religiose e i fedeli tutti che si ritroveranno sabato 3 settembre nella Cattedrale – Santuario “Maria SS. Annunziata di Oppido Mamertina” per ringraziare il Signore del dono del sacerdozio di mons. Milito.

Questa sera alle ore 20 nell’Anfiteatro “Maria de Rosis” di Rossano Centro un Concerto di musica sacra (ad ingresso libero e gratuito) con le orchestre di fiati

“Orchestra Giovanile” di Laureana di Borrello, “Concert Band” di Melicucco, “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina, “Michele Mammoliti” di Seminara, e il Coro diocesano di Oppido M.- Palmi diretto da don Domenico Lando.

Cenni biografici:

Nato a Rossano il 7 luglio 1948, entra nel Seminario Arcivescovile di Rossano, e segue i corsi di preparazione al sacerdozio presso il Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro. Viene ordinato sacerdote il 12 agosto 1972. Nel 1988 consegue il Diploma di Archivistica presso la Scuola dell’Archivio Segreto Vaticano e, nel 2003, quello di Teologia Pastorale al Pontificio Istituto Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ricopre nell’arcidiocesi di Rossano vari incarichi pastorali: Animatore nel Seminario Arcivescovile, Responsabile dell’Archivio Storico diocesano, Assistente spirituale del Settore Giovani di Azione Cattolica, infine Rettore del Seminario Arcivescovile.

Dal 1978 al 1985 è Rettore del Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro e Direttore dello Studio Teologico Calabrese. Cappellano di Sua Santità dal 1983, è Officiale della Segreteria di Stato dal 1985 al 1988. Rientrato in diocesi, torna a fare il Parroco del Sacro Cuore a Rossano Scalo. Poi ancora Vicario Generale di Rossano-Cariati, Segretario Delegato Generale del Sinodo diocesano, Docente di Storia della Chiesa e di Archivistica presso l’Istituto Teologico Calabro “San Pio X” di Catanzaro, Canonico Arcidiacono del Capitolo Cattedrale di Rossano, e direttore del mensile diocesano “Camminare insieme” dal 2000 al 2008.

Dal 1993 al 2006 diventa Vicario Episcopale per l’evangelizzazione, la catechesi, la cultura e la scuola dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, e dal 2007 è Vicario Episcopale per l’ecumenismo e la cultura oltre che Direttore dell’Archivio Storico diocesano.

Diventa Vescovo il 4 aprile 2012 e viene consacrato il 13 maggio 2012. Fa il suo ingresso in Diocesi il 30 giugno 2012, e il 24 settembre 2013 viene nominato dal Consiglio Permanente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana,Presidente dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani. Nel 2013 diventa Vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabra, della quale è anche direttore dell’Archivio. Viene nominato nel 2020 membro del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi della Pontificia Accademia Mariana Internazionale e nel 2021 nella Commissione Episcopale Cei per la cultura e le comunicazioni sociali.