Reggio Calabria – Giornata straordinaria di controllo denominata “Rail Safe Day”

Lo scorso 16 agosto si è tenuta una giornata di controlli straordinari presso le stazioni e aree ferroviarie denominata “Rail Safe Day”, pianificata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e finalizzata a contrastare impropri/anomali comportamenti come l’attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse, il mancato utilizzo dei sottopassaggi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni o indebite presenze in ambiti non aperti al pubblico.

I controlli intensificati hanno interessato 31 scali, con l’impiego di 49 operatori che hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito identificando, complessivamente, 285 individui.

Particolare attenzione è stata dedicata alla linea ferroviaria jonica, con specifico riguardo al tratto insistente tra Palizzi e Brancaleone , interessato negli anni scorsi da sinistri ferroviari causati da indebiti attraversamenti, agli scali ritenuti maggiormente sensibili, alle aree di maggiore affollamento ed ai treni in fermata nel territorio di competenza del Compartimento.