Reggio Calabria – Fiona May madrina d’eccezione del 10° Roccella Fitwalking il 22 agosto

Ci siamo! L’attesa è finita. Lunedì 22 agosto la campionessa di salto in lungo Fiona May sarà a Roccella Jonica come madrina d’eccezione del 10° Roccella Fitwalking.

Un compleanno speciale che non poteva essere festeggiato al meglio.

May, eccellenza dello sport mondiale, non è solo un’atleta strepitosa ma anche una donna straordinaria, impegnata nel sociale che accompagnerà i partecipanti all’evento in una camminata a passo di fitwalking alla riscoperta dei posti più belli di Roccella. Otto kilometri a metà strada tra la collina e il mare, in quella “terra di mezzo” che è tanto selvaggia quanto suggestiva.

La partenza è alle 17.30 da largo Rita Levi Montalcini (largo Colonne). Dopo la camminata, alle 21.30, ci sarà il convegno “Sport, Salute e Scuola: le tre S del BenEssere” con la partecipazione della campionessa di salto in lungo. Nel corso della manifestazione si parlerà dell’importanza dello sport e della scuola, vero e proprio bacino per avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica corretta e salutare.

Ma i festeggiamenti per il 10° Roccella Fitwalking inizieranno prima, precisamente sabato 20 agosto, alle ore 22:00, con il concerto Duo Enzo Tropepe e Massimo Cusato; mentre sarà il FitWalking Young (alla seconda edizione) ad aprire la giornata di domenica 21 agosto alle 17.30. L’evento è gratuito, compresa la maglietta in regalo, e aperto ai bambini dai 5 anni in su e ai genitori per vivere insieme una magnifica giornata di sport, benessere e salute.

«Questi dieci anni rappresentano un punto di partenza per fare sempre meglio – ha dichiarato Fausto Certomà, presidente di Calabria Fitwalking e Membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del FitWalking -. Questo anniversario è ancora più speciale non solo per la presenza di Fiona May, ma perché il ricavato delle iscrizioni servirà a contribuire all’acquisto di una e-bike per disabili e sarà devoluto al progetto “Tutti in bici”».

I punti dove effettuare le iscrizioni sono: Largo Rita Levi Montalcini dalle 22:00 alle 24.30; Palmeto Lungomare lato Nord Villaggio Fitwalking nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30 e Controra Ciringuito Pineta prima del Porto tutti i giorni dalle 9.00 fino alle 23.00.

Al costo di 7 euro, i partecipanti riceveranno la fantastica maglietta tecnica dell’edizione speciale del 10° Roccella Fitwalking e gli integratori.

L’evento è organizzato da Calabria FitWalking e patrocinato dal Comune di Roccella Jonica, dal Coni Calabria, dalla Fidal nazionale e dalla Fidal Calabria.

Tutte le info sono disponibili su: www.walking4life.it, sulla pagina Facebook Calabria Fitwalking e al numero 388/9797765.