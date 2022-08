Reggio Calabria – Elezioni, Fdi: “Nesci sarà decisivo su politiche Europee”

“Abbiamo chiesto a Denis Nesci – che ha immediatamente accettato – di garantire una forte ed incisiva azione della compagine di Fratelli d’Italia in Europa con il prossimo ingresso di Raffele Fitto nel Parlamento italiano, candidato alle prossime elezioni in Puglia.

Denis Nesci è figura solida, dirigente radicato, politico di grande respiro che costituirà un elemento fondamentale e di spicco per le nostre politiche in Europa. Siamo sicuri che Denis saprà non solo lavorare per la partita delicata dei contributi europei essenziali per colmare il divario fa Sud e Nord del Paese, ma saprà portare più Italia in Europa”.

Lo affermano in una nota il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli e il capogruppo alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida.