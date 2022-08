Reggio Calabria – Castorina: “Su Arghillà tavolo tecnico permanente e consiglio comunale aperto in loco”

“Palazzo San Giorgio: Il grido di allarme da parte della popolazione residente e l’evidente stato di abbandono di un territorio che sembra in esilio dall’intera regione, ci impone una riflessione politica ed istituzionale che va fatta pubblicamente e nelle sedi preposte”.

Queste le dichiarazioni di Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio.

“Ho chiesto di attuare di attuare un vero e proprio “Piano Shock” destinato e dedicato ad Arghillà perchè ritengo sia utile – afferma Castorina – che in questo territorio possa essere prorompente la presenza delle istituzioni non solo per tagliare nastri o inaugurare piazze ma nella vita quotidiana ed in relazione alle necessità giornaliere che questo territorio merita: Politiche Ambientali, residenziali e di inclusione sociale e lavorativa sono prioritarie.

Ho rivendicato, prosegue Castorina, la necessità di un consiglio comunale aperto in loco per garantire a tutti gli attori sociali ed istituzionale di poter partecipare al fine di portare soluzioni sostenibili nell’esclusivo interesse di un territorio che nonostante i vari sforzi ad oggi è abbandonato perchè l’emergenza sembra normalità.

Sulla rinascita di Arghillà – conclude Castorina – serve metterci la faccia in modo permanente e non sono in campagna elettorale ma con soluzioni praticabili e concrete”.