Reggio Calabria – Battista, Izzo, Paolantoni, Sarcinelli e tanti altri big nella prossima stagione Oda

L’attore e direttore artistico dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli, è pronto a ripartire dal prossimo 22 Ottobre sino al 20 Maggio, con un altro prestigioso cartellone che vedrà sul palco del teatro “Francesco Cilea”, prestigiosi artisti e compagnie di livello nazionale. Otto spettacoli da non perdere in riva allo Stretto dove sbarcheranno veri “cavalli di razza” del teatro, della televisione e del cinema.

“La nostra nuova stagione 2022-2023 è un cartellone vivo e aperto a target distinti di pubblico – afferma l’attore Piromalli – e anche quest’anno, abbiamo voluto fare un ulteriore omaggio alla città e a chi ancora oggi, è restio all’arte: un cartellone di qualità accessibile a tutti. Il teatro è un luogo di incontro, confronto, scambio di esperienze ma, soprattutto, di crescita e formazione. L’arte ci nutre ed è quello specchio attraverso il quale, ogni spettatore si scruta dando voce al proprio inconscio”.

Ma andiamo nel dettaglio del programma che, come detto, alzerà il sipario della massima culla dell’arte reggina il 22 ottobre con la graffiante commedia “Il Test” che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid ed è arrivata in Italia con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi; il 19 novembre torna in riva allo Stretto il mattatore Maurizio Battista con il suo ‘one man show’ “Tutti contro tutti”, il 10 dicembre il vulcanico Biagio Izzo con l’esilarante commedia “Tartassati dalle tasse”, il 21 gennaio la divertente commedia “Amore sono un po’ incinta” di e con Marco Cavallaro, Sara Valerio, Antonio Conte e Guido Goitre, il 17 febbraio la pièce “Non ci resta che ridere” con un poker di attori formato da Francesco Procopio, Enzo Casertano, Loredana Piedimonte, Giuseppe Cantore; il 17 marzo la commedia “O…tello O…Io” con un formidabile quartetto artistico Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Susy del Giudice e Fabio Balsamo; il 22 aprile il varietà “C’è Costa per te” con il comico siciliano Antonello Costa, Annalisa Costa e il corpo di ballo; il 20 Maggio chiuderà la commedia “Boeing boeing”, entrata nel guinness dei primati come la pièce francese più rappresentata al mondo e che porterà sul palco gli attori Matteo Vacca, Marco Fiorini, Claudia Ferri, Ramona Gargano, Elisa Pazi e Martina Zuccarello.

“L’Officina dell’Arte punta sempre più in alto perché il nostro motto è: ‘divertire, emozionare, sognare’ – conclude l’attore Piromalli -. Tutte le mie energie fisiche ed economiche e la mia incrollabile passione e follia per il teatro, sono al servizio della felicità del mio pubblico”.

Per ulteriori info, singoli biglietti o per gli abbonamenti è aperta l‘Officina dell’Arte Friends’ sita in via Fata Morgana n. 36 a Reggio Calabria, tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 oppure online sulla piattaforma www.ciaotickets.com. Dal 10 ottobre 2022 sarà possibile, invece, acquistare i singoli biglietti per tutti gli spettacoli in programmazione, sia a “Casa ODA” che online sulla piattaforma. Sono attivi anche i numeri di telefono 3497059379 e 349434159 e ci si può collegare su www.officinadellarte.eu o sui social dell’Oda.