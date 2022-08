Reggio Calabria – Alex Britti in concerto e lo spettacolo dei fuochi d’artificio

Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza Covid-19, mercoledì 24 agosto presso il centro Porto Bolaro, un grandissimo nome della musica italiana si esibirà live: Alex Britti.

Il cantautore e chitarrista romano è pronto con il suo “POP TOUR 2022” a far cantare e divertire con il suo live. La nuova tournée estiva prevede una serie di appuntamenti rigorosamente live in giro per l’Italia e la data di Porto Bolaro è una di queste.

Durante la serata oltre ai brani dell’ultimo album “MOJO”, verranno interpretati i grandi successi che hanno contraddistinto la carriera trentennale dell’artista quali: Oggi sono io, Solo una volta, Mi piaci, Notte di Mezza Estate, Immaturi, La Vasca, 7000 caffè, Una su milione, Gelido, Piove e tanti altri successi per una serata di vera emozione.

Per l’importanza dell’evento e delle scenografie, l’area concerti sarà allestita nel grande parcheggio al piano terra.

La Galleria con i suoi 50 negozi, sarà straordinariamente aperta fino alle 22:00 con ancora tantissime occasioni del periodo dei saldi, mentre le ristorazioni del Centro con Burger King in primis, saranno a disposizione per cenare o per un semplice spuntino.

La serata si concluderà con la quarta edizione dello spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.