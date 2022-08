Reggio Calabria – Al Castello Aragonese presentazione del libro “Oltre Lepanto”

“Oltre Lepanto. Asia, Europa e mondi liquidi tra relazioni e guerre nei tragitti della modernità” è il nuovo importante volume pubblicato da Edizioni Storia e Studi Sociali e costituisce il quarto tomo degli Annali di storia dei mutamenti globali, diretti in sede scientifica dallo storico Carlo Ruta.

Il titolo del volume, Oltre Lepanto, che richiama la celebre battaglia navale del 1571, riunisce due prospettive: quella diacronica e quella spaziale. L’oltre temporale segue maggiormente tragitti di media e lunga durata, che meglio consentono di scandagliare le dinamiche tortuose del moderno come processualità complessa, in un confronto serrato con storiografie di forte impatto dell’ultimo secolo, da Bloch a Braudel. L’oltre materiale vuole essere invece un suggerimento paradigmatico di questa esperienza annalistica, lungo le vie di una storia disseminata tesa a superare, in primo luogo, visioni tendenzialmente binarie, di centralità irradianti e mondi altri, lenti, inerziali e assorbenti.

Il libro, che raccoglie gli interventi di Emiliano Beri, Pamela Kyle Crossley, Annalisa di Nuzzo, Antoine-Marie Graziani, Mirella Vera Mafrici, Sandra Origone, Andrea Zappia e lo stesso Carlo Ruta, sarà presentato al pubblico reggino giovedì 25 agosto alle ore 18,00 presso il Castello Aragonese nell’ambito della rassegna di incontri “La Percezione dell’Antico”, promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos, in collaborazione con la Biblioteca Pietro de Nava e con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria. L’evento si avvale anche del Patrocinio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. A portare i saluti della stessa Deputazione sarà il Presidente prof. Giuseppe Caridi mentre Stefano Iorfida porterà quelli dell’Associazione Anassilaos. Alla presentazione, introdotta dal Dott. Fabio Arichetta, Responsabile della Sezione Studi Storici di Anassilaos, interverranno la Prof.ssa Mirella Vera Mafrici e il Prof. Carlo Ruta.