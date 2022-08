Maltempo Reggio Calabria, alluvione a Scilla: le terribili immagini (VIDEO)

Il maltempo che si è abbattuto sulla Calabria, ed in particolare nella zona di Reggio, ha generato danni importanti a Scilla. Le strade sono diventate il letto di un fiume di fango che ha imperversato per le vie del borgo. Come se non bastassero gli oggettivi disagi e le conseguenze di cui si dovrà fare la conta, la preoccupazione per evento avvenuto a ridosso di Ferragosto.

Nel pieno, quindi, di una stagione estiva che, da sempre, rappresenta la maggiore risorsa per il luogo in ragione dei flussi turistici che la raggiungono.

Le immagini.