Infermiere aggredito all’ospedale di Locri, “brutale aggressione” da tre individui

La nota dell’Ordine

Per l’ennesima volta ci troviamo a dover esprimere solidarietà ad un Collega vittima di brutale

aggressione fisica presso, l’ormai famigerato, Pronto soccorso dell’ospedale di Locri.

Il grave episodio, verificatosi nel pomeriggio di venerdì 19 agosto, ha visto un Infermiere investito da

cieca violenza, perpetrata da ben tre individui, mentre compiva il proprio dovere fra le innumerevoli

difficoltà che attraversa la Sanità sul nostro Territorio.

Nessuna motivazione può giustificare simili atteggiamenti contro Operatori che fanno il possibile

(spesso anche di più) per garantire un servizio con la necessaria professionalità.

Gratitudine alle Forze dell’Odine per aver assicurato alla giustizia gli autori dell’aggressione, ma

temiamo che la repressione, da sola, non basti: è necessario ed urgente istituire un posto fisso di Polizia

all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri, che ormai, per frequenza e gravità delle

aggressioni, rappresenta, per gli operatori sanitari, uno dei luoghi più pericolosi sull’intero territorio

nazionale.

Con la speranza di vedere maggiormente tutelato il diritto degli operatori sanitari a svolgere il proprio

lavoro, già di per sé impegnativo, in tranquillità e sicurezza, L’O.P.I. di Reggio Calabria, a nome degli

oltre 4.000 Infermieri della Provincia, esprime vicinanza, solidarietà e sostegno al collega di Locri

vittima del vile gesto.

Ordine delle Professioni Infermieristiche

della Provincia di Reggio Calabria

Il Presidente

dott. Pasquale Zito*