Il sindaco metropolitano FF Versace all’anteprima della Fashion week reggina

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, è stato inviato a premiare una delle giovani imprenditrici reggine protagoniste dell’anteprima della “Fashion week” che, ogni anno, mette in passerella le eccellenze e le nuove proposte del settore della moda.

Nel corso della kermesse, tenutasi la scorsa sera in uno dei lidi del lungomare “Falcomatà”, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha ringraziato la presidente della Camera nazionale dei giovani fashion designer, Alessandra Giulivo, ed i vertici dell’associazione “Fierce Woman”, rappresentati da Laura Pizzimenti ed Angela Faraone, per «aver organizzato un evento che rappresenta una grande opportunità per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio».

«E’ stata una bellissima serata», ha commentato Versace aggiungendo: «Si è trattato soltanto di un assaggio di quello che sarà l’appuntamento molto più importante del Fashion week. Abbiamo, comunque, avuto la possibilità di osservare abiti di grandissima fattura, le ultime tendenze in fatto di moda e, soprattutto, tanti giovani che continuano a mettersi in discussione, dando prova di talento, coraggio, voglia di fare ed investire, sempre di più, nella nostra amata Reggio».

«Dunque – ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni – va fatto un plauso agli organizzatori che sono stati capaci di creare una forte sinergia fra le realtà di settore ed hanno allestito un palcoscenico di alto livello per promuovere, al meglio, l’alta moda reggina e non solo».