Gioia Tauro (RC) – Beni devoluti alla popolazione ucraina

Un ponte di solidarietà a favore della popolazione ucraina è stato costruito dall’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro in sinergia con l’Ufficio delle Dogane di Verona.

Attraverso un’accurata selezione del materiale sequestrato in operazioni anticontraffazione eseguite nel porto di Gioia Tauro, i funzionari del locale Reparto Antifrode hanno individuato

circa 30.000 articoli (giubbotti, calzini, ciabatte e coperte) da destinare alla popolazione ucraina.

Il materiale, dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione per ragioni umanitarie dal Tribunale di Palmi, è stato caricato su un container e inviato al Centro di raccolta ADM di

Verona dove è stato poi donato, a cura dell’Ufficio delle Dogane di Verona, al locale Dipartimento della Protezione Civile che si occuperà di far pervenire la merce in Ucraina.

Le operazioni logistiche di trasferimento da Gioia Tauro a Verona, in trasporto combinato treno/camion, sono state possibili anche grazie alla disponibilità di operatori privati.

Con questa iniziativa, ADM conferma il proprio ruolo non solo di vigilanza e presidio degli interessi erariali e di protezione della collettività dagli illeciti, ma anche di sensibilità ai bisogni dei più deboli.