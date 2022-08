Flag dello Stretto: a Bagnara Calabra l’evento “Vivere con il mare, valorizzare il patrimonio costiero”

Martedì 23 agosto, alle ore 21.00, il Flag dello Stretto Tirreno 2 sarà in piazza Antonio Gramsci a Bagnara Calabra (Rc), con l’evento “Vivere con il mare, valorizzare il patrimonio costiero”, iniziativa collegata ad “Azzurro di Calabria”. Una grande ed importante kermesse fortemente voluta dal sindaco di Bagnara Calabra Edone Pistolesi e dal presidente del Flag, Antonio Alvaro.

Giunta alla sua seconda edizione, non poteva che ricominciare dalla perla della Costa Viola. Questa iniziativa è a sostegno della categoria dei ristoratori e dei pescatori locali, che più di tutti hanno subito gli effetti negativi della pandemia e del Covid-19.

Attività sostenuta dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Calabria e dall’assessore Gianluca Gallo, con il coordinamento del direttore generale Giacomo Giovinazzo. Con questa attività si vuole mettere in relazione i pescatori con i gli imprenditori della ristorazione, per incentivare un maggior consumo del pesce povero, quello azzurro.

Il Flag dello Stretto, con a capo il presidente Alvaro, avvia una iniziativa che promuove e premia, mettendoli in rete, i ristoranti che si impegnano a trattare il pesce azzurro a “miglio zero”. Ad un anno si è giunti alla verifica, il ristorante che ha acquistato maggior quantitativi di pesce azzurro a miglio zero avrà come riconoscimento “La Sardina D’oro”, realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco. La serata vedrà anche la partecipazione e il contributo del dott. Fortunato Cozzupoli, direttore del Flag dello Stretto; del dott. Antonio Leonardo Montuoro, presidente dell’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea – Nicotera; della dottoressa Maria Tommasello, biologa nutrizionista; del dott. Antonio Lombado, O.P. La Perla del Tirreno e del presidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto, prof. Vittorio Caminiti, che presenterà il progetto “Ristoranti a miglio zero”.