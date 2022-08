Cresce l’attesa per la XXI Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova

Cresce l’attesa per la XXI Festa Nazionale dello Stocco in programma il prossimo 20 agosto a Cittanova. Anche lo storico leader dei Nomadi Beppe Carletti, in questi giorni, ha voluto lanciare il conto alla rovescia attraverso un appassionato video messaggio (guarda il video). “Vi invito il prossimo sabato 20 agosto alla XXI Festa Nazionale dello Stocco – ha affermato -. Per noi sarà la quarta volta in questa piazza. Vi aspettiamo in tanti”. Intanto proseguono spediti i preparativi per la realizzazione della kermesse: un appuntamento che tornerà a colorare di gusto e musica l’estate calabrese, in un teatro a cielo aperto ormai celebre in tutto il Sud d’Italia.

La novità assoluta, quest’anno, sarà rappresentata dai due concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00, ingresso libero) per il tour collegato al nuovo album “Solo esseri umani”; in piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00, ingresso libero). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Un cartellone di eventi articolato, inclusivo e coinvolgente, che confermerà l’evento cittanovese come uno degli appuntamenti socioculturali più importanti del Sud Italia. La musica d’autore, dunque. Una componente fondamentale, parte integrante del binomio vincente ormai divenuto marchio di fabbrica per la Festa. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza. Per la ventunesima edizione, nel suggestivo e consacrato ristorante all’aperto di viale Campanella, il menù della Sagra (ore 19,30) proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione. Antipasto, primi e secondi per i palati esigenti di una platea variegata e proveniente da ogni parte del Paese.

La XXI Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” presieduta da Pino Gentile e dall’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cittanova.