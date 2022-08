Al pittore Alessandro Allegra l’incarico di realizzare il disegno per le targhe della XVI edizione del Reggio Calabria Film Fest

Serata conclusiva il 27 agosto 2022 della XVI edizione del Reggio Calabria Film Fest, un contenitore di intrattenimento e un’importante occasione per la promozione e la diffusione della cultura cinematografica. Le targhe per i premi, che hanno riguardato personalità locali ma anche internazionali sono state realizzate su un disegno del pittore Alessandro Allegra, che per l’occasione nella grafica ha riportato i simboli di questa città meravigliosa, il Bronzo A, in riferimento al 50°anniversario del ritrovamento, il meandro semplice la cosiddetta “greca” e l’Atena Promachos che difende la città, incastonata nel cippo marmoreo, così com’ è visibile nell’arena della città ospitante.

Questa manifestazione, che ha avuto come filo conduttore la Calabria a partire dalla sigla “Reggio Calabria”, un omaggio di Domenico Modugno alla città, alle proiezioni, agli incontri, ha omaggiato le potenzialità e i talenti artistici, legati al territorio ma anche valorizzato la location e tutte le maestranze e le opere nate proprio qui.