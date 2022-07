VinOpera – La colonna sonora del Concours Mondial de Bruxelles 29° edizione

Il Concours Mondial Bruxelles è tra i concorsi più importanti al mondo sull’enologia e quest’anno ha scelto la Calabria per la sua 29° edizione che ha avuto luogo a Rende (Cs) all’interno del palazzetto dello sport dal 19 al 24 Maggio 2022. L’Arsac, agenzia territoriale per lo sviluppo agicolo, ne ha curato la realizzazione sotto la guida del presidente Gennaro Convertini che ci ha scelti per la produzione della colonna sonora dal titolo VinOpera.

Il nettare degli dei

In Calabria, il vino “nettare degli dei” ha ispirato, fin dai tempi lontani, balli e canti di amuri, gelusia, spartenza e sdegnu, considerati da sempre i punti cardine dell’espressione popolare. In alcune zone della Calabria la chitarra battente, non a caso, veniva definita – A catarra do Vinu – La chitarra del Vino – proprio perché questo forte connubio tra suono e gusto ha avuto un ruolo centrale nel consolidare il valore delle tradizioni.

Il Brano VinOpera

Il brano VinOpera, appositamente composto e realizzato da Francesco Loccisano, Alessandro Luvarà, raffigura l’espressione della contemporaneità ed unisce la tradizione rappresentata dalla chitarra battente e dagli altri strumenti popolari che dialogano con le sonorità orchestrali dal colore epico e moderno.

Una colonna sonora che ha rappresentato la Calabria in questa importante occasione , un’operazione originale ed unica nel suo genere.

La Produzione

Alla produzione hanno preso parte musicisti (quasi tutti calabresi) che collaborano da molti anni con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale.

Francesco Loccisano: Chitarra Battente e Classica

Clemente Ferrari: Arrangiamento, Esecuzione e Programmazione Orchestrale

(Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi)

Prisca Amori: Violini

(Primo violino Ennio Morricone, Orchestra Italiana del Cinema, Bruce Springsten, Pino Daniele, Carmen Consoli)

Meki Marturano: Batteria e Percussioni (Ultimo, Max Gazzè, Tommy Emmanuel, Luca Barbarossa, Radio 2 Social Club)

Gabriele Albanese: Lira Calabrese, Pipita (Nour Eddine, Mimmo Cavallaro)

Mico Corapi: Voce

Alessandro Luvarà: Missaggio e Mastering (Planet Funk, Zero Assoluto, Peppe Voltarelli)

ASCOLTA QUI IL BRANO