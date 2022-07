Reggio Calabria – Il prossimo appuntamento promosso dal Cis della Calabria

La voglia e l’entusiasmo di rilanciare il ruolo primario della cultura nella Calabria e nel territorio della Città di Reggio, attraverso la promozione e la divulgazione degli aspetti più suggestivi ed interessanti della letteratura, delle arti, delle scienze e della religione, stimolano il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria a promuovere anche per l’estate 2022, nei giorni di mercoledì alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Chiostro della stessa chiesa, le manifestazioni estive attraverso confronti, riflessioni e dialoghi.

Si inizia mercoledì 6 luglio, alle ore 21:00 con la presentazione dell’opera pittorica “Giuda e il diavolo” di Alessandro Allegra. Intervengono don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Per l’occasione ci sarà la partecipazione straordinaria dell’attore Gigi Miseferi che nel quadro rappresenta il personaggio di “Giuda”. L’autore Alessandro Allegra illustrerà l’opera in chiave iconologica e iconografica. Seguirà l’intervento storico – artistico del prof. Giovanni De Girolamo, responsabile del ciclo promosso dal Cis “Quando l’arte incontra il suo immaginario”. Attraverso una sequenza di slides Alessandro Allegra, artista italiano, noto per i numerosi e importanti traguardi artistici raggiunti, commenterà motivazioni ed elementi compositivi dell’opera pittorica “Giuda e il diavolo” (quadro esposto nella chiesa di San Giorgio al Corso). Il pittore Allegra nell’anno 2017 è stato inserito nel Catalogo d’Arte Contemporanea della Giorgio Mondadori editrice con una sua biografia e la riproduzione a colori, a tutta pagina, di un quadro in acrilico avente come soggetto l’attore “Raf Vallone”.