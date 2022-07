La Strada: “Esterrefatti di fronte al rinvio a data da destinarsi della mozione per eliminare disparità di genere dal Regolamento per la Toponomastica”

quella di quasi tutte le altre mozioni discusse in quasi due anni di Consiglio comunale. La presidente della commissione Pari Opportunità, responsabilmente, una volta che la mozione è stata sviscerata e approfondita, la mette ai voti: la mozione viene APPROVATA, con il VOTO FAVOREVOLE DI TUTTI I COMMISSARI DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE e di quasi tutti i commissari di minoranza.

Insomma: a questo punto siamo certi che la mozione andrà in ratifica al primo Consiglio comunale utile. Occorre solo che passi dal parere della dirigente competente, ma non essendoci onere alcuno per l’Amministrazione, ci sembra che la cosa possa essere celere. Passano invece i mesi e ci viene detto che questo ritardo sarà recuperato: non andremo a votare la mozione, APPROVATA, ma il nuovo regolamento per la Toponomastica già integrato con la modifica. Dopo 5 mesi e dopo tante e tante richieste sul perché di tale ritardo, finalmente troviamo la mozione all’Ordine del Giorno. Non, quindi, il Regolamento già integrato, ma la mozione. Va bene, forse avremo capito male…

La mozione arriva al Consiglio Comunale del 15 luglio, corredata dal PARERE TECNICO POSITIVO della Dirigente competente. Aspettiamo solo la discussione, che riteniamo a questo punto unitaria e collegiale per il bene della città. E invece… Il consigliere Quartuccio chiede, a nome della maggioranza, che la mozione venga rinviata a data da destinarsi.

Chiariamo ulteriormente: una lunga conferenza dei capigruppo + tre lunghe commissioni Pari Opportunità + approvazione della commissione con il voto di approvazione + parere favorevole della Dirigente competente + 5 mesi 5 per leggere e rileggere la mozione, per proporre emendamenti + circa venti riunioni di Commissione Pari Opportunità in cui niente e nessuno ha più richiamato la mozione né eccepito nulla né chiesto che venisse ridiscussa.

Niente e nessuno lasciava immaginare un epilogo così inspiegabile. Alla richiesta di chiarimenti da parte del consigliere Saverio Pazzano non c’è stata alcuna reale risposta: solo il vaghissimo riferimento a delle cose (ma quali??? virgole, punti e virgola, elementi lessicali???) che andrebbero corrette e a un necessario e maggiore coinvolgimento di tutti i consiglieri (dopo tutti i passaggi che abbiamo riferito???).

Abbiamo una grande preoccupazione: se davvero si fosse trattato di qualcosa da correggere nel testo, allora si sarebbe potuta chiedere una sospensione della discussione per degli emendamenti. Da parte nostra ci sarebbe stata, come sempre, la massima apertura e disponibilità. Il rinvio pone invece molte e ingiustificabili problematiche e lascia apertamente immaginare che si tratti della volontà di stravolgere nel merito la