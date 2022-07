Il 4 luglio l’evento “Scilla libera da mozziconi di sigaretta”

“Scilla libera da mozziconi di sigaretta – Scilla free from cigarette butts” è un innovativo progetto dell’Amministrazione Comunale di Scilla e della Fondazione Mediterranea che, con la collaborazione della Philip Morris, è teso a combattere la riprovevole abitudine di spegnere sulla spiaggia e lì abbandonare i mozziconi di sigaretta.

Considerato che la presenza di cicche di sigarette per le strade e nelle spiagge non è solamente un problema di natura estetica, il progetto si baserà sulla sensibilizzazione al problema dell’inquinamento ambientale prodotto dai filtri delle sigarette, fatti di materiale poco biodegradabile, e sulla distribuzione ai fumatori, turisti e frequentatori estivi della località balneare, di bustine/posacenere in materiale ignifugo.

Il progetto, che partirà il 4 luglio, coinvolgerà i gestori dei lidi di Marina Grande e i tabaccai del paese.

PRESENTAZIONE: LUNEDÌ 4 LUGLIO 2022 – ORE 11 – SALA CONFERENZE CASTELLO RUFFO.