Villa San Giovanni (RC) – Grande successo per il concorso Musicale Nazionale “Pasquale Benintende”

Splendido epilogo del Concorso Musicale Nazionale Pasquale Benintende nella splendida cornice dell’Auditorium della Scuola Media Caminiti di Villa San Giovanni.

Una realtà, quella del Premio Pasquale Benintende, sponsorizzato dal Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana e dal Comitato coordinato dal prof. Salvatore Zema che, dopo due anni di fermo, si ripropone come importante occasione di crescita attraverso il confronto di giovani e talentuosi musicisti.

La XIX edizione del Concorso è stata portata avanti da una commissione composta da stimati professionisti del settore che ha visionato con attenzione e competenza i video dei numerosissimi giovani iscritti alle varie sezioni e categorie.

Una manifestazione che riempie d’orgoglio i Lions del Club e la comunità scolastica villese che, nel coniugare musica, scuola e cultura, rende omaggio al maestro Pasquale Benintende(1878-1968), educatore attento, straordinario musicista e compositore che aveva profondamente a cuore l’educazione dei giovani.

Presenti alla cerimonia, oltre ai numerosi soci lions e al suo presidente Paolo Pensabene, il presidente di Circoscrizione Massimo Serranò, i numerosissimi allievi dell’I.C. Giovanni XXIII sapientemente guidati dalla dirigente prof.ssa Teresa Marino, i vincitori del concorso e le loro famiglie.

Ad aprire il concerto la nascente orchestra dell’I.C. Giovanni XXIII che si è esibita con grande sicurezza e precisione sotto la guida del maestro Claudia Morabito.

Successivamente le interpretazioni musicali dei vincitori Giada Panette solista pianoforte, Marco Zema solista chitarre e l’ensemble di chitarra dell’I. C. Montebello Jonico-Motta diretto dal maestro Mario Cuppari hanno avvinto i presenti attestando come la musica, grande Arte Comunicativa è sempre stata ed è grande occasione d’incontro, crescita, confronto per tutti coloro che nello studio della musica trovano la strada per esprimere i loro talenti.