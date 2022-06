Viabilità, quasi ultimati i lavori sulla SP122 nel Comune di Gioiosa

Procedono secondo il cronoprogramma prestabilito i lavori di bitumazione e messa in sicurezza del fondo stradale, anche attraverso la raccolta acque meteoriche ai margini della carreggiata, sulla Strada provinciale 122 nel Comune di Gioiosa Ionica, nel tratto compreso tra via Rocco Gatto e Contrada Palma. Gli interventi, particolarmente attesi dalla cittadinanza e dalle diverse comunità della zona, rientrano nel quadro dell’attività di programmazione che la Città metropolitana sta portando avanti nel settore della viabilità. Sul cantiere dell’opera per svolgere un sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori, si sono recati il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace e i consiglieri metropolitani delegati, Salvatore Fuda, Domenico Mantegna e Rudi Lizzi.

Lo stesso Sindaco f.f. Versace ha espresso soddisfazione per il buon andamento di questo cantiere e dell’intera opera che, ha evidenziato il rappresentante di Palazzo Alvaro, “arriva a compimento in un momento dell’anno cruciale ed estremamente importante, dal momento che la stagione estiva è alle porte e questo comprensorio farà registrare, come di consueto, un aumento notevole dei traffici veicolari da parte di numerosi turisti che verranno a visitare questo splendido territorio. Ma è un’opera importante anche perché rientra tra quegli interventi strategici che la Città metropolitana sta provando a riorganizzare all’interno di un settore, come quello della viabilità, che deve far fronte ad una drastica riduzione dei finanziamenti intervenuta negli ultimi anni. Ciononostante il lavoro dell’amministrazione metropolitana e degli uffici del Settore, va avanti, con il preciso obiettivo di rilanciare il sistema di viabilità locale, puntando sulle arterie più importanti, provando a riconnettere i nostri territori e le nostre comunità e superando i disagi e le criticità con cui i cittadini da troppo tempo fanno i conti. Quest’opera è solo uno degli interventi previsti nella programmazione dedicata a quest’area e rientra in un’azione ancora più ampia che abbraccia anche il Comune di Roccella nell’ambito dei progetti di Protezione Civile”.

Si tratta di un intervento già programmato, ha poi sottolineato Fuda, “e finalmente riusciamo a consegnare per questa estate una buona viabilità in questo tratto, nella via Rocco Gatto in particolare, poiché versava in condizioni davvero critiche, rendendo complicata la circolazione. Un altro importantissimo intervento è stato effettuato a monte, in contrada Palma, con l’obiettivo di deviare e controllare in modo più efficace il regolare deflusso delle acque piovane, che poi sono quelle che determinano il depauperamento nel tempo della pavimentazione stradale. Dunque un buon passo in avanti sul fronte della viabilità locale e un altro segnale di attenzione forte e concreto della Città metropolitana nei confronti del territorio di Gioiosa”.