“Vaniglia”! Il nuovo singolo del cantautore reggino Ben_2103

“Vaniglia”! Il nuovo singolo di Ben_2103, il primo da solista. 3 minuti e 19 secondi che sanciscono il ritorno del cantautore reggino alla composizione e pubblicazione di nuova musica e nuove parole, dopo qualche mese di inattività dovuta prima al naufragio del progetto NSNC e poi a vicende private.

Insieme al singolo in questo periodo Ben_2103 si sta esibendo nel suo primo tour da solista, che porta il nome di “…Escludevo il Ritorno Tour 22”, Ben citando Califano, lascia intendere che, per un periodo il cantautore aveva escluso un ritorno nel mondo della musica, infatti Ben, nei suoi social scrive “Avevo deciso di lasciare il mondo della musica, non è stato facile, ma poi un viaggio, un amico in particolare e l’amore della gente che mi ha sempre sostenuto, mi hanno fatto ricordare che il mio mondo è il palco e la mia vita è bella solo se vissuta tra note, parole e strumenti musicali”. Vaniglia è un brano fresco, figlio del filone “amarcord”, descrive attraverso l’artificio letterario di una storia d’amore, ciò che è stata la gioventù e l’adolescenza dei trentenni di oggi. La spensieratezza di quell’amore che provi da ragazzo, fatto di film, di poesia, di cene sociali, di manifestazioni in birkenstock, di spiaggie, di baci e di occasioni perse che però, citando De André in “Giugno ’73” “forse è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati”. Vaniglia è dal 24 Giugno disponibile su Spotify e su tutti i servizi stream digitali online e in tutti gli store digitali. Trovate il link nella bio Instagram di Ben_2103. Oppure basta digitare: Ben_2103 – Vaniglia.