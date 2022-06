Stretto di Messina: personale di assistenza di Trenitalia a bordo delle navi traghetto

Migliorare l’intera esperienza di viaggio, nelle fasi precedenti, successive e soprattutto durante il tragitto. È questo uno degli obiettivi del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, con capofila Trenitalia, nato da qualche settimana a seguito della presentazione del Piano Industriale 2022-2031. E una delle azioni concrete si è tradotta nel potenziamento del personale di Trenitalia anche a bordo delle navi traghetto di RFI che ogni giorno accompagnano migliaia di passeggeri fra Messina e Villa San Giovanni.

È infatti partito il nuovo servizio di assistenza a bordo dei treni Intercity Giorno con la presenza del personale di Trenitalia anche a bordo della nave, dando continuità di servizio e vicinanza ai passeggeri con l’obiettivo di migliorare significativamente la qualità del viaggio. In questo modo, i viaggiatori potranno rivolgersi al personale di Trenitalia per informazioni sul viaggio o, in caso di cambiamenti di orario e modifiche, sarà più semplice individuare le specifiche esigenze di ogni passeggero e intervenire per trovare la soluzione migliore per proseguire il proprio viaggio.

In questa fase iniziale, la sperimentazione del nuovo servizio sarà effettuata sui seguenti Intercity Giorno: