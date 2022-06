Siderno – PNRR, incontro dell’associazione culturale Spiriti Liberi Calabresi

L’Associazione Culturale Spiriti Liberi Calabresi sta organizzando per sabato 25 giugno 2022, ore 18, presso la Sala Consigliare del Comune di Siderno, una iniziativa tesa a fare il punto sul PNRR con rappresentanti delle varie Istituzioni ed Enti direttamente interessati.

Dopo il saluto del Sindaco, dott.ssa Mariateresa Fragomeni, ne discuteremo con, in ordine alfabetico:

il Senatore On. Giuseppe Auddino, il Consigliere Regionale On. Giacomo Crinó, il Deputato On. Felice D’Ettore, il Sindaco ed Assessore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Salvatore Fuda e il Sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito.

Presenterà la serata la Vicepresidente dell’Associazione Anna Zappia. Introdurrà la discussione il Presidente dell’Associazione SLC, Pietro Sergi. Modererà il dibattito il Giornalista Pino Albanese.

Il programma estivo dell’Associazione comprende, inoltre, anche la terza edizione del premio “Spiriti Liberi Calabresi’ che quest’anno vedrà premiati con una targa la Giornalista Francesca Lagatta e il Cantautore Fabio Macagnino. La serata di premiazione si terrà nel suggestivo Borgo di Natile Vecchio di Careri sabato 30 luglio.

Altre iniziative di presentazione di libri e dibattiti sono in fase di definizione e ve ne daremo notizia non appena saranno stabiliti.