San Roberto ospiterà due mostre del Cine Foto Club “Vanni Andreoni”

Il sindaco Antonino Micari del Comune di San Roberto ha incontrato oggi il presidente Leo Fiumara del Cine Foto Club “Vanni Andreoni” di Reggio Calabria per concordare due importanti mostre fotografiche che scandiranno l’estate al Salone Parrocchiale. La prima riguarderà il tema “Ambiente Clima e Futuro” e si terrà nella seconda metà di giugno, mentre la seconda, prevista a cavallo tra luglio ed agosto, avrà come argomento l’Aspromonte.

«Stiamo lavorando per offrire presto il calendario dell’estate sanrobertese e l’opportunità di ospitare queste due importanti mostre fotografiche sarà di certo un’occasione di crescita culturale per il paese e di promozione turistica a vantaggio dell’intera vallata – commenta il sindaco Antonino Micari – La protezione dell’ambiente e della biodiversità sono questioni che stanno molto a cuore alla nostra amministrazione, a breve confermeremo anche la data di un importante convegno in cui presenteremo un progetto a cui tengo molto e che è incentrato a valorizzare l’importanza della natura nel nostro beneamato territorio”.

L’avvio della prima mostra che sarà allestita a San Roberto avverrà in contemporanea in tutta Italia col progetto fotografico collettivo nazionale indetto dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e dal Centro Italiano della Fotografia d’Autore. Grazie all’intesa raggiunta col Cine Foto Club “Vanni Andreoni”, il borgo aspromontano entrerà così nel circuito delle cento mostre locali previste nell’ambito del progetto incentrato sulle problematiche che attanagliano sempre più l’ambiente, al fianco di città come Bologna.