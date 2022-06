Roccella Summer Festival, il 28 luglio ci sarà Sissi ad aprire il concerto di Madame al Teatro al Castello

Ci sarà anche la piccola grande Sissi alla seconda edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica (Rc), come precedentemente annunciato, ospiterà infatti il prossimo 28 luglio il concerto di Madame al Teatro al Castello: in quella occasione l’esibizione sarà aperta da Sissi, la grande rivelazione del talent televisivo Amici di Maria De Filippi.

Energica e timida, morbida e determinata, impacciata e sensuale: Sissi, al secolo Silvia Cesana, 23 anni, interprete che ha saputo distinguersi ad Amici per la sua voce, è un tripudio di emozioni che esprime liberandole nel suo talento, affascinata dalle grandi figure femminili della musica internazionale come Amy Winehouse, tatuata sulla pelle insieme a tanti altri simboli che sussurrano la sua storia, quella di una giovane donna che fin da bambina sognava di cantare. Nata e cresciuta nella provincia di Como, circondata da figure femminili forti e gentili, come la madre Emanuela, che la spronano ad inseguire la sua ambizione, è diventata lei stessa simbolo della nuova generazione di artiste donne per Equal, la campagna global di Spotify che celebra il contributo delle donne nella musica e promuove la parità di genere. Dopo X Factor e Sanremo Giovani, Sissi entra a far parte di Amici con un banco immediato, perché fortemente voluta da tutti i professori e sceglie di essere seguita da Lorella Cuccarini, per arrivare fino in finale e vincere il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti.

I biglietti per assistere al concerto di Madame, con opening act di Sissi, sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.