Reggio Calabria – Veglia di Pentecoste e giornata diocesana pro Seminario

Chi semina raccoglie… e in abbondanza

Domenica di Pentecoste (5 giugno) la Diocesi di Locri-Gerace celebrerà la Giornata pro Seminario. Giornata alla quale la comunità della Locride si preparerà con la Veglia di Pentecoste vocazionale presieduta dal vescovo, S.E. monsignor Francesco Oliva, nella Cattedrale di Locri, alle ore 21 di sabato 4 giungo.

Auspicando una larga partecipazione di sacerdoti e di fedeli provenienti da tutte le parrocchie, S.E. il vescovo ha scritto una lettera con la quale richiama l’attenzione sul valore e l’importanza della vocazione, “intesa come chiamata di Dio a vivere la vita nella dimensione del dono”.

“La chiamata -scrive- è il modo in cui Dio volge il suo sguardo su di noi e ci mostra la bellezza di una vita che si dona”.

S.E. monsignor Oliva ringrazia quanti “hanno a cuore questa particolare sensibilità” rivolta alle vocazioni e in particolare ringrazia l’Equipe che ha preparato i weekend vocazionali, con il coordinamento di don Antonio Peduto.

Weekend che hanno coinvolto, “in un percorso formativo fatto di incontri, di preghiera e riflessione”, tanti ragazzi e ragazze che per il secondo anno consecutivo, da ottobre a giugno, si sono riuniti mensilmente presso il Seminario vescovile “San Luigi”, facendo anche visita a tante parrocchie della diocesi.

La lettera prosegue con l’esortazione alla costante preghiera per le vocazioni, ma anche con l’invito a prestare “ogni attenzione ed una sensibilità particolare nell’accompagnare i ministranti e quei ragazzi e giovani che mostrano segni di vocazione”.

Ai ragazzi e ai giovani, che hanno partecipato ai weekend vocazionali S.E. il vescovo chiede di “continuare in questa esperienza che aiuta a riscoprire la bellezza della vita e dei doni che il Signore fa a ciascuno”.

Tutte le parrocchie sono chiamate a preparare nel modo migliore questa Giornata coinvolgendo i fedeli alla preghiera per le vocazioni.

Si ricorda che le offerte raccolte durante le celebrazioni di questa domenica di Pentecoste, saranno devolute quale colletta per il Seminario vescovile.