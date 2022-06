Reggio Calabria – Prima assoluto del Concerto N2 per Banda e clarinetto di Michele Mangani in beneficenza dell’Ucraina

Sabato 25, alle ore 21.00, nel contesto della Festa della Musica 2022, sarà tenuto al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria il Concerto della Banda Anbima (Associazione Bande Musicali Italiane Autonome) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo Val., che, accanto ad altri brani di musica originale per banda, propone in prima assoluta il “Concerto n. 2 per Banda e Clarinetto” composto dal Maestro Michele Mangani, su commissione dell’Anbima Calabria.

Il Concerto sarà diretto dallo stesso autore con la presenza, in qualità di solista, del Maestro Calogero Palermo, primo Clarinetto alla Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e con la partecipazione del Nigun Clarinet Quartet.

La Banda, che ha già maturato significative esperienze, è una rappresentativa delle Bande aderenti all’Anbima della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo Valentia, che punta alla valorizzazione delle competenze e delle diffuse qualità interne alle stesse:

• Associazione Musicale Città di Bagnara (RC)

• Associazione Cult. Nicola Spadaro, Delianuova (RC)

• Reale Accademia Filarmonica, Gerace (RC)

• Associazione Cult. Mus. “P. Ragone”, Laureana di B. (RC)

• Associazione Musicale, Melicucco (RC)

• Associazione Musicale Valle delle Saline, Oppido Mam. (RC)

• Armonie musicali – Palmi

• Associazione “Nuovo Gran Concerto bandistico Città di Pazzano”

• Orchestra Giovanile di fiati dello Stretto “V. Leotta”, Reggio Cal.

• Ass. Cult. Complesso Band. Euterpe, Reggio Cal. Catona

• Associazione Musicale Banda Città di Reggio Calabria

• Ass. Mus. Santamaura Complesso Bandistico Ortì, Reggio Calabria

• Associazione Incontri Musicali ‘95, Seminara (RC)

• Associazione di Cultura Musicale “San Francesco” Capistrano (VV)

• Orchestra di Fiati Intercomunale “Tirrenium” Nicotera (VV)

• Associazione Musicale Città di Serra San Bruno (VV)

Siamo in presenza, cioè, di Bande che operano senza motivazioni di lucro e che, con il supporto di maestri illuminati e competenti, hanno fatto la storia del movimento bandistico non solo della Città Metropolitana ma dell’intera Regione Calabria, e che hanno avuto molteplici apprezzamenti ed autorevoli riconoscimenti.

La proposta di muoversi in termini unitari, accanto alle iniziative delle singole bande, nasce anche dalla volontà di rapportarsi con le esigenze del territorio e delle istituzioni che spesso devono onorare, con adeguata musica, significativi appuntamenti.

La presenza, poi, dei Maestri Michele Mangani e Calogero Palermo, fanno di questo Concerto un evento di chiaro spessore culturale ed artistico, di livello nazionale, che certamente impegna e carica di responsabilità quanti in esso sono impegnati.

Il libero ingresso al Teatro con la proposta di una libera offerta a sostegno del popolo ucraino, per il tramite della Croce Rossa Italiana, offre l’opportunità a tutti gli spettatori di coniugare l’ascolto della buona musica con i sentimenti di solidarietà verso chi soffre e lotta per la libertà.