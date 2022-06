Reggio Calabria – Pino Falduto: “Mediterranean Life, opera importante per la città ma amministratori silenti”

di Grazia Candido – E’ un progetto ambizioso ma fattibile che potrebbe cambiare il futuro di Reggio Calabria e della Regione ma che stenta a partire.

“Mediterranean Life” secondo le stime fatte dall’imprenditore Pino Falduto, garantirebbe l’arrivo di oltre 5 milioni di visitatori l’anno in riva allo Stretto e la creazione di 3 mila posti di lavoro diretti e altrettanti indiretti, legati all’indotto delle varie attività previste all’interno del progetto. Un’opportunità unica per lo sviluppo della città ma, da anni, resta accantonata e, insieme all’imprenditore reggino e ideatore del progetto, cerchiamo di capire come mai.

A che punto siamo con “Mediterranean Life”?

“Sembrerà strano ma non lo so perché il Consiglio comunale, lo scorso 23 Novembre aveva deliberato quasi al’unanimità, solo un voto contrario, di dare incarico al Sindaco per predisporre l’accordo di programma e, quindi, avviare l’iter procedurale per realizzare il progetto. Sino a Gennaio non è successo nulla pertanto, abbiamo scritto una lettera al presidente regionale Occhiuto, al vice presidente Princi e al sindaco Metropolitano informandoli della nostra collaborazione per la relazione dell’accordo di programma e avviare quello che serve per formalizzare il tutto. Ma ad oggi, non ci ha contattato nessuno”.



Se questo progetto non si dovesse realizzare, cosa ha intenzione di fare?

“Come società, abbiamo già acquisito i terreni e abbiamo un progetto di ampliamento del centro commerciale già approvato. Potremmo avviare i lavori entro poco tempo ma l’ampliamento del centro commerciale non è un intervento economicamente valido perché lo scenario mondiale è cambiato. Dobbiamo rivisitare il progetto ed eventualmente, predisporre un intervento adeguato ai tempi commerciali odierni”.

Come spiega il disinteresse delle istituzioni nella realizzazione di “Mediterranean Life”?

“Il problema è uno: i nostri amministratori locali, regionali e nazionali non si sono resi conto che il mondo si è evoluto. Se la città non consente di realizzare dei progetti economici, turistici importanti, imponenti come quello da noi proposto, non riuscirà mai a decollare”.



Da imprenditore ha rischiato ed investito risorse proprie creando un fiore all’occhiello come la Marina di Porto Bolaro. I risultati sono concreti ma con il suo progetto ci sarebbe un notevole impatto occupazionale nel turismo e nella nautica.

“La Marina di Porto Bolaro è una piccolissima struttura ma è l’esempio tangibile di quello che potrebbe essere Reggio Calabria con un progetto come Mediterranean Life. Nella struttura di Marina, un approdo per la nautica da diporto, in questi anni, si è creata un’attenzione a livello mondiale: riceviamo giornalmente persone che arrivano da tutte le parti del mondo. Purtroppo, ne possiamo ospitare 7 al massimo. Immaginate un porto turistico fatto bene, cosa significherebbe per la nostra città. Reggio Calabria diventerebbe il centro del Mediterraneo. Siamo l’unica città al mondo con un aeroporto a due minuti da una struttura turistica e non riusciamo a sviluppare questa risorsa”.





Cosa vuole dire agli amministratori?

“Spero la smettano di pensare al rifacimento delle piazzette perché servono ma sono opere di ordinaria manutenzione. Reggio ha bisogno ora di fatti sconvolgenti, postivi, opere che cambino completamente la situazione. Io non mi fermo, continuerò a lavorare per realizzare i miei progetti perché amo questa città. Pensare di buttare via un intervento molto ambizioso ma che può sconvolgere la vita sociale, occupazionale ed economica della città è una vera follia. Mediterranean Life deve essere vista dagli amministratori come un’opera importante per Reggio e non devono pensare che riguarda Pino Falduto o l’impresa Falduto perché se riusciamo a realizzarla, sarà un progetto di tutti e per tutti”.