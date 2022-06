Reggio Calabria – Luigi de Magistris presenta il suo nuovo libro “Attraverso Napoli”

Luigi de Magistris presenterà il suo ultimo libro Attraverso Napoli, dieci anni di passione” edito da Marotta & Cafiero e prefazione di Valeria Parrella domenica 19 giugno alle ore 19,00 presso il locale Play sul lungomare Falcomatà.

Il libro fotografico, accompagnato da brevi racconti-aneddoti, racchiude i colori del mare, le voci di un popolo, i pezzi di vita espressi in un volto, le lacrime e i sorrisi di una città che de Magistris ha vissuto e assorbito dal 2011 al 2021durante il suo decennale di sindacatura in cui Napoli si è riscattata e si è lasciata alle spalle quella cappa di malinconia e di depressione che la avvolse per anni.

L’incontro reggino in riva allo Stretto sarà presentato dalla giornalista culturale Cristina Marra e offrirà momenti musicali con il coinvolgimento del maestro di fisarmonica Adolfo Zagari e la partecipazione del mastru cantaturi Otello Profazio.