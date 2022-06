Reggio Calabria – Inaugurazione della mostra “Dai «tremuoti» del 1783 al sisma del 28 dicembre 1908. Reggio Calabria tra terra e mare, lo Stradone e la Via Marina”

trasformazione urbanistica che nasce da un evento traumatico e drammatico come il terremoto tragicamente distruttivo avvenuto a Reggio Calabria nel 1783. Quel sisma è stata la sventurata occasione per operare un grande cambiamento urbanistico e sociale simbolico per Reggio Calabria. L’ingegnere Giovan Battista Mori, progettista del P.R.G. dopo il terremoto, ne fu l’artefice con un progetto di riedificazione della città, in cui le mura lasciarono respiro verso il mare, con una massiccia opera di “sfondamento” architettonico. Dopo i «tremuoti» del 1783 e del 28 dicembre 1908, è un’intera comunità dolente a unire le forze in un congiunto desiderio di rinascere, come araba fenice, dalle proprie ceneri: la “città di legno” cede lentamente il passo a una città del tutto rinnovata. Dagli ingegneri Mori a De Nava, una città pensata e voluta come luogo sospeso tra terra e mare…perché tale è la città di Reggio Calabria, anche geograficamente ricompresa tra l’Aspromonte che la incorona e lo Stretto che la lambisce. Terra e mare, una endiadi che trova emblematica estrinsecazione, anche urbanistica, nello Stradone, l’attuale Corso Garibaldi e nella Via Marina.

Lo Stradone come ideale “agorà” in quanto arteria che attraversa l’intero centro urbano pensata come elemento di razionalizzazione del centro urbano, ma divenuto di fatto punto imprescindibile di raccordo della vita cittadina e della comunità dei reggini.

La via Marina come metafora di un tentativo di apertura verso il mare che da elemento estraneo, oscuro, fonte di pericolo da cui dunque difendersi alzando mura, comincia ad essere percepito come risorsa, come elemento che non divide ma che, al contrario unisce non più muro ma ponte, pronto anche a diventare volano di sviluppo economico e sociale. Ecco allora l’abbattimento delle mura della città e la nascita della Via Marina, “messaggio nella bottiglia” per un cambiamento possibile e ancora oggi in cammino.

A corredo dell’esposizione sono previsti eventi live: reel, dirette, video e foto trasmessi sui social network.

Archivio di Stato di Reggio Calabria

Via Lia Casalotto

La mostra è aperta dal 10 giugno al 12 luglio dalle ore 10 alle ore 14 previa prenotazione

as-rc@beniculturali.it