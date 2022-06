Reggio Calabria – Home Labo di Gina Talarico spegne due candeline

BUONGIORNO DA HOME LABO

CI SIAMO OGGI È IL GIORNO DEL NOSTRO SECONDO COMPLEANNO!

“Forse la felicità sta nel fare le cose che possono arricchire la vita di tutti gli uomini; nell’essere in armonia con coloro che vogliono e fanno le cose giuste e necessarie.

E allora la felicità non è semplice e facile come una canzonetta: è una lotta.

Non la si impara dai libri, ma dalla vita, e non tutti vi riescono: quelli che non si stancano mai di cercare e di lottare e di fare, vi riescono, e credo che possano essere felici per tutta la vita”.

Gianni Rodari

Proprio così. Quotidianamente, da ormai più di vent’anni, vivendo l’autismo, ho imparato bene cosa sia la Felicitá. Quella che si prova nel duro lavoro, nel costante impegno per raggiungere ogni singolo obiettivo preposto .

LABO giornalmente crea laboratori mirati per il potenziamento delle abilità sociali, dell'autonomia, sensoriali e dell'autostima. La felicità è arrivare a fine giornata sfinita dopo una giornata di duro lavoro.

Con grande soddisfazione condivido da due anni, sui social, ogni singolo fotogramma delle nostre intense giornate, sono fiera di ciò che faccio perché giorno dopo giorno casa mia è diventata una vera e propria comfort zone, quello stato psicologico in cui un individuo percepisce tutto come familiare e si sente a suo agio, sperimentando bassi livelli di ansia e stress. Proprio nella zona di comfort i comportamenti e le prestazioni divengono costanti e mantenuti nel tempo. Da me, l’autismo è casa, condiviso con la mia famiglia, fiera della più grande eredità che posso lasciare con la convinzione che nella vita le etichette lasciano il tempo che trovano, la diversità di ciascuno è ricchezza e la FELICITÀ, proprio quella, si trova lì, in quel tempo sospeso tra uno sguardo e un sorriso corrisposto.

Grazie di cuore a tutte le persone che seguono i nostri labo, alle famiglie dei miei ragazzi per la fiducia riposta e per la tenacia con cui credono nella mia proposta per l'autismo .

Con infinito affetto e stima

Dott.ssa Luigina Talarico

Assistente analista del comportamento