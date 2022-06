Reggio Calabria – Depositata alla Procura querela per incuria strade

In data 16-06-2022 il segretario della Sezione Ancora Italia “Arcadia” di Pellaro – Cosimo Bellanova- ha depositato presso la procura di Reggio di Calabria una denuncia querela che evidenzia lo stato di abbandono delle strade della città e l’incuria da parte della P.A. che ha l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione e sulla cui efficienza e sicurezza ha l’obbligo di vigilare.

“L’esigenza di una situazione di insidia stradale non visibile e non percepibile da parte dell’utente medio determina la responsabilità dell’Ente per danni prodotti. Buona parte delle strade di proprietà del Comune di Reggio di Calabria presenta una situazione drammatica sia per le condizioni del manto stradale e pertinenze (marciapiedi e protezioni), nonché per la segnaletica, sia orizzontale che verticale, sia al centro che in periferia” – si legge nella nota stampa Annalisa Barreca-presidente Sezione Ancora Italia di Pellaro.

“Situazione che più volte è stata oggetto di attenzione con solleciti, richiami, articoli di stampa e quant’altro; e problematica non isolata, bensì che abbraccia ogni quartiere e ogni strada.

Abbiamo quindi sentito doveroso agire con denuncia alla Procura, con il fine di porre illustre attenzione su questione che appare di dubbia legalità e affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare eventuali profili penalmente rilevanti; si tratta anche di ridare ai reggini la fruibilità e l’agibilità della propria città, per una questione oggettiva e soprattutto per una questione di civiltà”.