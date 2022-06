Reggio Calabria – Colpo alle cosche Condello e Rugolino: 5 misure cautelari. I NOMI

derivante da ulteriori approfondimenti sull’efferato fatto di sangue portando all’arresto di CRUPI Antonino, GERMANO’ Giuseppe e ZAPPIA Diego.

Tale accertamento è divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato.

Assodato che l’omicidio di Giuseppe CANALE, così come ancor prima quello di Domenico Consolato CHIRICO, è da inquadrarsi in un contesto di criminalità organizzata, frutto come detto di uno scontro tra due opposte fazioni interne alla stessa articolazione di ndrangheta degli arcoti per il predominio criminale sulla frazione di Gallico, l’odierna ordinanza ha cristallizzato gli elementi di natura oggettiva dai quali è possibile desumere in maniera fattuale l’appartenenza alla ndrangheta di parte dei mandanti ed esecutori dell’efferato crimine. Infatti, quattro dei cinque odierni arrestati erano già stati oggetto delle precedenti ordinanze cautelari in relazione al fatto omicidiario.

In quest’ottica risultano altamente chiarificatrici le sopraggiunte dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che ben si innestano con le pregresse risultanze investigative.

Le indagini condotte hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità sulle seguenti appartenenze a cosche di ‘ndrangheta:

Salvatore CALLEA quale esponente della locale di ‘ndrangheta di Oppido Mamertina;

Sergio IANNO’, che avrebbe fatto parte della cosca Rugolino di Catona di Reggio Calabria;

Filippo GIORDANO, Giuseppe GERMANO’ e Luigi GERMANO’, individuati nelle indagini come esponenti della cosca Condello di Archi di Reggio Calabria.

GIORDANO, IANNO’, CALLEA e GERMANO’ Giuseppe sono stati raggiunti dall’odierna misura cautelare mentre si trovano già in regime di detenzione carceraria, in quanto hanno tutti riportato condanna divenuta definitiva ad aprile 2022, come detto, proprio per l’omicidio di Giuseppe CANALE.

Il solo Luigi GERMANO’, invece, è stata oggi associato alla Casa Circondariale, in quanto si trovava in regime di arresti domiciliari, quale misura cautelare riportata nell’ambito dell’indagine “Metameria” per trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.