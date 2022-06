Reggio Calabria – Congresso della Federazione Regionale Calabrese

Si è tenuto il congresso della Federazione Regionale Calabrese, al quale hanno partecipato tutte e cinque le associazioni provinciali aderenti a Casartigiani Calabria, la Confederazione Casartigiani Nazionale rappresentata dal dott. Pier Paolo De Angelis e alcuni artigiani in rappresentanza delle imprese associate.

Il congresso si è svolto in modalità telematica, ma questo non ha di certo compromesso la buona riuscita dello stesso, infatti si è discusso delle varie problematiche che stanno mettendo in ginocchio le imprese calabresi e non solo. I rappresentanti degli artigiani hanno evidenziato come le imprese stiano ancora faticando a riprendersi dalla situazione disastrosa causata dal Covid e hanno chiesto che venga fatto qualcosa di concreto dalle istituzioni competenti al fine di poter ridare una boccata di ossigeno a queste imprese che faticano a portare avanti la propria attività.

Tra i punti all’ordine del giorno del congresso c’era anche il rinnovo delle cariche sociali, che ha visto la conferma all’unanimità del Cav. Eugenio Blasi, presidente di Casartigiani Cosenza, come presidente regionale, la conferma a Vicepresidente di Antonio Paolino, già segretario di Casartigiani Crotone, e la nuova nomina a segretario regionale del reggino dott. Carmelo Francesco Giordano.

A conclusione dello stesso il presidente di Casartigiani Reggio Calabria, dott. Giovanni Misitano, si è complimentato con il dott. Giordano per la sua elezione, riconfermandogli la fiducia e la stima già espressa in precedenza, auspicando che insieme si possa lavorare a sostegno delle imprese del nostro territorio.