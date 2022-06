Reggio Calabria, conclusi i corsi per assistenti familiari della Fisascat: « Un’opportunità che risponde al mercato»

Presenti alla consegna degli attestati, oltre a Lo Papa, anche Cristian De Masi, Cisl Reggio Calabria, Annarosa Marrapodi, Coordinatrice Donne Fisascat Cisl e Carmelo Fallara, Caf Cisl Reggio Calabria. Proprio il Caf sta svolgendo, sottolinea il reggente Fisascat, un ruolo molto importante e, in particolare in questa fase, seguirà le famiglie interessate ad assumere gli assistenti. Inoltre, si stanno mettendo in campo azioni volte a fare ottenere il bonus una tantum di 200 euro a colf e badanti.

I corsi sono stati suddivisi in: il primo per colf generico di 40 ore, il secondo per baby sitter di 24 ore e il terzo per badante di 24 ore. «È importante – ha rimarcato Lo Papa – offrire questo tipo di opportunità, sondando il mercato e formando figure specifiche che, oltre a rispondere a delle esigenze delle famiglie e dei territori, abbiano a corredo competenze, formazione e conoscenze. Siamo orgogliosi di avere offerto questa occasione e che sia stata colta».