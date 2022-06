Reggio Calabria – Altra preziosa donazione per l’Hospice, concluso con successo l’evento sportivo #iostoconlhospice

“Fare del bene non è mai abbastanza, e per fare del bene non è mai troppo tardi”.

Con queste parole e a distanza di più di un mese dall’evento sportivo di beneficenza #iostoconlhospice,

svoltosi lo scorso 7 e 8 maggio, l’organizzatrice Angelita Racco accoglie con gioia e riconoscenza l’ennesima offerta.

La docente Irto Francesca in qualità di responsabile del plesso I.C. “Carducci-Vittorino da Feltre”, ha consegnato la somma di 835 euro.

“Grazie a questa ulteriore donazione ritengo terminata la raccolta, almeno per quest’anno – aggiunge la Racco-. La fondazione Hospice Via delle Stelle riceve un totale di euro 21.287,00. Ci vediamo un altro anno”.