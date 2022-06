Reggio Calabria – Alla Tendopoli, domani visita del senatore Tony Iwobi e di Souad Sbai del dipartimento nazionale integrazione Lega

In città, domani mattina, visita del senatore Tony Iwobi e di Souad Sbai del dipartimento nazionale dell’integrazione della Lega.

Il programma previsto per il 19 giugno prevede alle ore 13 la Visita alla Tendopoli di San Ferdinando (RC). Alle

ore 16.30, visita al Porto di Roccella Ionica (RC); alle ore 19 un incontro con l’Amministrazione Comunale a Condofuri Marina (RC) e a seguire, la visita al Centro SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) – Condofuri centro.

L’attività della Lega non si ferma e ci sarà la visita presso i centri ospitanti i migranti che sono in una condizione esplosiva per mancanza di strategia, programmazione e conseguenti determinazioni.