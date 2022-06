Reggio Calabria – Alla “Dante Alighieri” docenti e ricercatrici ucraine. Zumbo: “Vicini all’intera comunità accademica”

di Grazia Candido – L’Università per Stranieri di Reggio Calabria apre le sue porte ad una delegazione di donne docenti e ricercatrici ucraine appartenenti al mondo accademico.

L’iniziativa, promossa dal Magnifico Rettore Antonino Zumbo, prevede l’accoglienza di richiesta mobilità tra Università e dimostra in un periodo storico così difficile, il forte senso di comunità, solidarietà e, soprattutto, inclusione sociale al popolo ucraino da parte del prestigioso Ateneo reggino che, oramai da anni, accoglie docenti e studenti provenienti dai vari Paesi esteri.

A dare il benvenuto alla rappresentanza, questa mattina presso l’Aula Magna della “Dante Alighieri”, dopo la visita al Museo Archeologico Nazionale, il rettore Zumbo, i componenti degli Organi accademici dell’ateneo, i membri delle Associazioni rappresentate da Don Valerio Chiovaro, responsabile della pastorale universitaria per la diocesi di Reggio Calabria e rappresentante di “Attendiamoci Onlus” e Don Antonino Sgrò della Parrocchia di San Domenico che forniranno sostegno ed ospitalità alla delegazione.

La rappresentante della “Caritas” di Reggio Calabria Maria Angela Ambrogio, invece, supporterà con il proprio contributo, il sostentamento durante la loro permanenza.

“L’Ateneo metterà a disposizione alla delegazione composta da nove ospiti tra professoresse e ricercatrici universitarie provenienti dall’università di Uzhhorod National University (Ucraina), non solo le proprie strutture ma anche, la propria dotazione tecnologica sita nell’attrezzata aula multimediale – afferma il Rettore Zumbo -. In questo modo, consentiremo agli stessi accademici di proseguire da remoto, il prezioso supporto per la gestione di flussi migratori ed umanitari verso gli Stati dell’Area Mediterranea. Abbiamo accolto la richiesta da parte dell’Ispi (istituto per gli studi di politica internazionale) rappresentata dal professore Paolo Macrì e siamo ben lieti di aiutare questa delegazione che oggi, visiterà la nostra struttura, ieri è stata al museo della Magna Grecia, domani andrà a Scilla e, nei prossimi giorni, visiterà la Locride e altre località della nostra bella terra. Non potevamo non mostrare vicinanza all’intera comunità accademica e alla martoriata Nazione Ucraina messa a dura prova da una terribile guerra. Supportare il monitoraggio che le docenti eseguiranno per valutare i flussi migratori del loro Paese verso i Paesi della comunità europea è importante e funzionale per loro ma anche, un’opportunità di conoscenza per noi”.