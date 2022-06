Porti, Cannizzaro: “l’emendamento inizia finalmente a prender forma. Ecco cosa sarà realizzato al Porto di Reggio con i 15 milioni…”

E sono felice che dalle carte, da mere cifre, si passi finalmente ai dati di fatto. Il primissimo segnale è stato l’inizio della rimozione (finalmente!) dei silos per il cemento, che per legge ha dovuto eseguire a proprie spese la ditta privata. Quegli obbrobri per troppo tempo hanno deturpato il fantastico paesaggio offerto dal nostro Stretto. E di certo non sono compatibili con il nuovo layout del Porto di Reggio del domani. Così come non lo sono tanti altri aspetti di come oggi si presenta l’infrastruttura, che negli anni a venire sarà letteralmente stravolta.

Così l’On. Francesco Cannizzaro, entrando nel merito del Documento di Programmazione strategica dell’ASPdS, illustrato da Mario Mega ieri in conferenza stampa.