Occupazione suolo a Montebello Jonico: riduzione dell’80% del canone. Confcommercio Reggio Calabria: “Un plauso all’amministrazione”

Per Confcommercio la deliberazione adottata dal Comune di Montebello oltrechè una boccata di ossigeno per gli imprenditori è soprattutto un segnale quanto mai importante in questa fase. Con l’approvazione del milleproroghe, a fine febbraio, che prevedeva il venire meno delle agevolazioni legate al versamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico (dehors, tavolini all’aperto) per gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, Confcommercio aveva avviato un dialogo con molte Amministrazioni Comunali, da Reggio Calabria, a Melito, a Rosarno, a Palmi, Villa San Giovanni etc chiedendo interventi volti a neutralizzare in tutto o in parte gli effetti della ex Tosap almeno fino al termine della stagione estiva, determinante per la ripresa di queste attività.

“Abbiamo in sostanza chiesto un segnale di attenzione verso la categoria dei pubblici esercizi che ha subito un vero e proprio “lockdown di fatto” – evidenzia il delegato FIPE Confcommercio Pennestrì – priva dei ristori necessari a sostenere la piena ripresa delle attività, aggravato dall’aumento delle bollette delle utenze e con la situazione politica internazionale che impedisce l’auspicato rilancio dei consumi, soffiando sul fuoco della crisi che le aziende stanno attraversando ormai da troppo tempo. Montebello ha risposto presente – conclude Pennestrì – dando seguito al margine di manovra concesso ai comuni dall’art. 10–ter della l. 51/22, laddove duole che altri Comuni non abbiano mostrato la stessa attenzione rispetto alle problematiche