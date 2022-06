La Del Core Volley Academy campionessa regionale nel torneo S3 under 12 3vs3. Antonella Del Core: «Orgogliosi delle nostre piccole atlete»

Lo stadio Nino Lo Presti di Gallico Superiore a Reggio Calabria ha fatto da cornice al primo successo della Del Core Volley Academy. Salita sul più alto gradino del podio del Torneo Under 12 Volley S3 3vs3 secondo livello, la società reggina di Antonella del Core ha conquistato il titolo di campionessa regionale. Dopo aver sconfitto in semifinale la Blue Angels Volley Academy di Crotone e in finale la Todo Sport Vibo Valentia, adesso la Del Core Volley Academy di Reggio Calabria si prepara a disputare le finali nazionali. In occasione del Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3, promosso dalla Fipav Calabria, in programma dal 12 al 17 giugno sul lungomare delle Palme di Siderno, sfiderà le prime classificate nelle altre regioni d’Italia. Greta Blasimme, Miriam Bulano, Elena Caruso, Giorgia Cugliandro e Asia Vita, le giovanissime promesse che hanno vinto la finale regionale, conquistata alla fine di un torneo nel quale hanno giocato, contribuendo al traguardo conseguito, anche Anna Carella, Sofia Minniti, Giulia Nunnari e Greta Spirio.

«È il primo grande risultato in questo primo lustro di vita della Del Core Volley Academy e noi siamo davvero orgogliosi – ha dichiarato Antonella Del Core – di tutte le giovanissime atlete che hanno disputato le gare, tanto nel primo quanto nel secondo livello. Non hanno mai perso la voglia di giocare, nonostante le difficoltà incontrate durante l’anno in cui si sono confrontate con ragazze più grandi, in campionati di categoria superiori in cui soddisfazioni di questa portata sembravano