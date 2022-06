Congresso Silp-Cgil, Versace: “Città metropolitana al fianco della Polizia di Stato

“Siamo profondamente grati al corpo della Polizia di Stato, a tutte quelle donne e uomini che ogni giorno, in ogni angolo del nostro Paese, mettono la loro professionalità e la loro generosa dedizione, al servizio della collettività, a garanzia della sicurezza e per la piena affermazione della legalità”. È quanto affermato dal Sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, in apertura dei lavori del sesto congresso provinciale del Silp-Cgil ospitato nei locali del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria e a cui hanno preso parte, fra gli altri, il Prefetto Massimo Mariani, il Questore, Bruno Megale e il Procuratore generale, Gerardo Dominijanni.

“L’opera della Polizia di Stato – ha poi aggiunto Versace – assume un rilievo ancora maggiore in contesti territoriali particolarmente complessi come il nostro in cui si richiedono un’attenzione ed uno sforzo costanti da parte di tutti gli operatori della pubblica sicurezza. Ma ciò che da sempre caratterizza l’impegno degli uomini della Polizia, è senza dubbio lo straordinario senso d’appartenenza a questo corpo unito ad un approccio al lavoro inteso, prima di tutto, come servizio reso alla collettività. E fa male quando nel dibattito pubblico – ha rimarcato il rappresentante di Palazzo Alvaro – in modo troppo sbrigativo e superficiale, emergono solo gli aspetti repressivi legati al duro e difficile lavoro delle forze dell’ordine che invece sono spesso chiamate a svolgere attività supplementari rispetto agli orari di lavoro previsti, in contesti che mettono costantemente a rischio la loro stessa incolumità”.

La gratitudine da sola non basta, ha infine concluso Versace, “occorre che le classi dirigenti, ad ogni livello, pongano in essere azioni concrete a supporto del lavoro svolto dalle forze di polizia. In questa direzione, nel quadro dell’attività di programmazione dei progetti legati al PNRR, la Citta metropolitana sta lavorando insieme alla Cgil per un protocollo d’intesa in materia di sicurezza. Un percorso a cui crediamo molto e che deve vedere protagonista anche il Silp, il cui contributo può rivelarsi di fondamentale importanza”.