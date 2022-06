Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria presenti all’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

I sindaci facente funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, hanno preso parte alla cerimonia del 208° anniversario della fondazione del Corpo dell’Arma dei Carabinieri, presso la caserma del Comando provinciale in via Aschenez.Nel corso della manifestazione, i due amministratori hanno consegnato degli encomi, attribuiti dai vertici dell’Arma, ad alcuni militari che si sono recentemente distinti in operazioni di servizio.

«A nome delle istituzioni che rappresentiamo – hanno detto i sindaci facente funzioni – formuliamo i nostri più sentiti auguri ed i più profondi sentimenti di orgoglio, affetto e vicinanza al Corpo dei Carabinieri, baluardo di legalità e punto di riferimento, da oltre due secoli, per ogni cittadino».

«Anche in questo giorno di festa – hanno aggiunto – il pensiero corre veloce ai tanti miliari che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere, un fulgido esempio di abnegazione, dedizione e spirito di sacrificio in nome della democrazia e della tenuta sociale».

«Il nostro ringraziamento – hanno continuato Versace e Brunetti – va al Comandante provinciale del Comando dei carabinieri di Reggio Calabria, il colonnello Marco Guerrini, a tutti gli uomini ed alle donne in divisa che stanno conducendo un’importante battaglia contro la criminalità organizzata, le frodi ed ogni reato che mette a repentaglio l’incolumità e la sicurezza dei nostri concittadini. Un grazie di vero cuore per tutto quello che stanno facendo, con impegno, sempre al servizio delle Istituzioni e della gente».