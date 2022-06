Agenzia delle Dogane a Reggio, le precisazioni del sindaco di Catanzaro Abramo

Con riferimento al comunicato diffuso sulla stampa relativo alla vicenda giudiziaria della sede regionale dell’agenzia delle Dogane, il sindaco Sergio Abramo precisa che “il ricorso proposto dal Comune di Catanzaro é stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, esclusivamente per un aspetto tecnicistico che nulla ha a che fare con il merito della disputa.

Infatti, a seguito dell’approvazione di un nuovo regolamento, che sostituisce il precedente, è stata proposta ulteriore impugnativa dal Comune di Catanzaro a maggio dello scorso anno, tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già rimesso per la discussione alla sezione consultiva del Consiglio di Stato.

La vertenza nel merito – continua Abramo – sul provvedimento definitivo, che per altro verso individuerebbe Gioia Tauro quale sede dell’agenzia, è pertanto ancora pendente e in attesa di decisione. Ritengo opportuno questi chiarimenti per completezza d’informazione”.