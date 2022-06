A Las siete de la tarde, nuovo appuntamento al Polimeni di Reggio Calabria

Lunedì 13 giugno, alle ore 19, presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni”, secondo ospite del ciclo d’incontri A Las siete de la tarde (Alle sette della sera) lo scrittore Nicola Longo autore del libro Macaone, edito da Rubbettino.

La serata introdotta dai saluti del presidente del circolo del tennis Ezio Privitera e del presidente del Circolo Rhegium Julii Pino Bova, vedrà le relazioni della giornalista Ilda Tripodi e della scrittrice Maria Rosa Falduto.

Il nome di Nicola Longo, negli anni 70, diventa ricorrente sulla stampa per le sue gesta- lo chiamavano 007 o il Serpico italiano – e furono prodotti diversi film, in quegli anni, interpretati da Thomas Milian.

Longo conosce Tonino Guerra, ma anche Federico Fellini che colpito dal suo personaggio gli scrisse: non ho mai smesso di pensare “La valle delle farfalle”, la vita straordinaria e affascinante di quest’eroe buono che cavalca il pericolo con serena quotidianità, sacrificando gli affetti più importanti e rischiando più del dovuto nell’ostinata ricerca di giustizia e verità; spero sempre che un giorno o l’altro possa giungere lo scossone definitivo per far partire questa bella storia…