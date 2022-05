Tutto pronto per la terza edizione del congresso di cardioradiologia presso il Resort di Altafiumara

Parte il 3 e 4 giugno la terza edizione del congresso di cardioradiologia presso il Resort di Altafiumara. Il congresso è organizzato dallo studio ECORAD di Villa San Giovanni del dr Francesco Plastina. Responsabili scientifici ed organizzativi sono il dr Fabio Falzea, cardiochirurgo e cardioradiologo ed il dr Andrea Plastina.

All’evento saranno presenti circa 70 speaker tra relatori e moderatori provenienti da tutta l’Italia. In uno scenario unico come quello di Santa Trada, sarà una due giorni molto intensa, per trattare tutti gli attuali e futuri scenari dell’imaging cardiaco.