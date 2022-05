Strutture psichiatriche a Reggio Calabria, appello alla Prefettura

quanto il processo di accreditamento in capo alle cooperative non si è ancora completato per l’inerzia dell’ASP 5 e della Regione Calabria..

l blocco dei ricoveri nell’ASP 5. Con modalità, presupposti e contenuti che appaiono manifestamente contraddittori ed erronei, l’ASP 5, nel 2015, assunse la gravissima decisione di bloccare i ricoveri nelle strutture psichiatriche a gestione mista, in relazione alla circostanza che le stesse venivano ritenute non accreditate. Cacciandosi in una sorta di labirinto logico, l’ente pubblico bloccava così i ricoveri nelle strutture psichiatriche dell’ASP, ove operava personale proprio ( medici, infermieri, etc. ), in attesa che si completasse il processo di accreditamento in capo alle cooperative che l’ente pubblico medesimo avrebbe dovuto governare! Si sottolinea in particolare che, le strutture in questione, essendo pubbliche, sono come tali provvisoriamente accreditate in relazione alla normativa regionale vigente (legge finanziaria Regione Calabria 2009, art. 65, conosciuta come “legge Loiero”). Questo blocco, tuttora in vigore, ha prodotto e produce gravissime conseguenza sulle famiglie e sugli utenti, costretti ad “emigrare” per fruire altrove ( in altre provincie o regioni) dell’assistenza. Senza contare gli effetti negativi sulle casse dell’ASP 5, che da un lato deve continuare a corrispondere gli stipendi al proprio personale impiegato nella gestione delle strutture miste, dall’altro deve corrispondere ad altre aziende sanitarie la retta (per intero ) per gli utenti originariamente residenti nel territorio di competenza ( sono più di 100 i pazienti “trasferiti”).

L’ente pubblico stabilisce e disattende i termini per l’accreditamento. Nel 2015 il “Dipartimento Tutela della Salute della Regione” istituì un Tavolo Tecnico, che “fotografando” la situazione esistente nella ASP 5, individuando la necessità di pervenire in tempi brevi all’accreditamento delle strutture in esame (con la presa in carico anche dei servizi sanitari da parte delle onlus), stabilì come termine ultimo per il completamento del programma il 31/12/2016. L’ASP 5 recepì integralmente il verbale del Tavolo Tecnico con delibera 598/2015. Le cooperative in questione produssero regolari e nuove istanze di autorizzazione ed accreditamento, rimaste inevase, in un contesto in cui le cooperative hanno rispettato tutti gli impegni sottoscritti (compreso investimenti strutturali e riqualificazione del personale). ma la Regione e l’ASP non hanno rispettato le indicazioni che esse stesse avevano stabilito.

Nel 2019, preso atto del ritardo accumulatosi nelle procedure, è intervenuto il Commissario ad Acta (DCA 91/2019) che differiva i termini di completamento del programma invitando ancora le onlus in questione ancora interessate a formulare nuovamente l’istanza ai sensi dell’art. 8 ter, entro il 31/07/2019. Anche in questo caso il procedimento è rimasto a lungo fermo ed è, a tutt’oggi, ancora sostanzialmente fermo alla fase iniziale (autorizzazione alla realizzazione delle strutture).

Allla luce di tali circostanze le centrali cooperative hanno chiesto a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria di voler sollecitare direttamente il Commissario ad Acta della Sanità per la Calabria, On.le Roberto Occhiuto, affinchè istituisca in tempi brevissimi un apposito Tavolo Tecnico, con la partecipazione dei referenti dei soggetti coinvolti (Regione, ASP e cooperative),