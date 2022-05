Reggio Calabria – Oggi appuntamento promosso dall’Anassilaos

Nella Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 25 maggio, alle ore 17:30, si terrà la conferenza “All’alba della medicina monastica”. Introducono l’incontro gli interventi di don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Relatore dell’incontro sarà il prof. dott. Alfredo Focà, ordinario di microbiologia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Il prof. Focà, cultore di Storia della Medicina Calabrese, ha pubblicato numerosi articoli e saggi ed ha tenuto numerose conferenze su medici e medicina in Calabria. È autore, inoltre, di numerosi libri su altrettanti medici del passato ed è direttore della collana Brutium et Scientia per l’editore Laruffa di Reggio Calabria.